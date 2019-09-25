警方將對全國直播主造冊？徐國勇：僅加強注意黑道背景

2019-09-25 11:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部長徐國勇今赴立法院內政委員會進行數位身分證專題報告並備質詢，對於親民黨立委陳怡潔詢問警方是否下令對全國直播主造冊，徐國勇表示，大部分直播主都是正當的，只是針對有黑道背景者加強注意。

徐國勇表示，大部分的直播主都是正當的，但有一些可能具有黑道背景的，警方會去清查，清查後會做一些注意，目前刑事警察局已經有在掌握，但不會隨便公開名單，因為人家還沒有犯罪行為。

對於陳怡潔追問目前已經掌握多少人，徐國勇表示，這要先等刑事警察局判定有無必要，再研議如何適度對外公布，這件事情沒有時程，只能說都在進行當中。

陳怡潔另詢問，能不能透露這些直播主是做什麼買賣，或是在哪些縣市？對此徐國勇說，貨物只要不違法都可以賣，但若是在直播上賣醫療用品就會違反「醫療法」，也不能賣仿冒品，這次的案子也有媒體提到有仿冒的問題，所以警方正在送鑑定。

另外陳怡潔也提到，外傳警方造冊後，國稅局會去對這些直播主查稅，是否會有這件事情？徐國勇則笑答，國稅局不是他管的，警察也不會做出這種事情。

徐國勇強調，有些人不是那種賣東西的直播主，但也有在做直播，例如在發生虐童案之後就開始號召民眾私法報復的，警方都會加強注意。

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