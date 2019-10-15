三度申請「准」了！林益世移監八德外役監

2019-10-15 11:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］前行政院祕書長林益世因涉犯財產來源不明罪被判刑2年確定，去年9月發監台北監獄服刑至今已超過1年，他今年曾兩度向法務部矯正署申請移到外役監都被駁回，第3度申請終於獲准，於今年9月底移監八德外役監，近日還有黨內同志前往探視。

矯正署指出，受刑人申請移到外役監服刑，申請案均由外役監遴選委員會審核，委員會設有7位委員，其中4位為外聘專家、3位為矯正單位人員，依據各受刑人的積分、犯行情節等，採不記名投票方式表決，拿到過半票數才算通過，最後視各外役監的缺額及受刑人志願分發。

據悉，林益世此次為第3次申請，這一批共有700多位受刑人提出，經外役監遴選委員會審核，林益世為通過的受刑人之一，已於今年9月底移監「第一志願」八德外役監。

依據「外役監條例」第4條規定，可申請外役監的受刑人，須符合刑期執行超過2個月、累進處遇級數達標、身心健康以及非涉犯「刑法」161條脫逃罪、毒品危害防制條例罪，且不可為累犯、因犯罪被撤銷假釋、有保安處分待執行、涉犯性侵、家暴等罪，符合資格者才可提出申請。

外役監比起一般監所開放，依據累進處遇級數及表現，每月可獲減刑不等天數，逢年過節還可放假返家探視，成功申請移到外役監服刑，幾乎沒有受刑人會有逃獄念頭，因此，外役監多採取低密度管理，受刑人的行動比一般監所自由，因而成為「政商名流」的最愛，2017年曾罕見發生外役監受刑人逃脫，監所人員就曾私下形容是「傻子」，被逮回來不僅得回一般監所，過去的減刑通通化為烏有，連假釋也不可能了。

以八德外役監為例，曾在此服刑的有已假釋出獄的頂新集團前董事長魏應充、前內政部次長顏萬進，以及仍在服刑中的前太平洋電線電纜公司董事長孫道存、前立委高志鵬等人。

八德外役監正在拆除重建中，目前暫時借用台北監獄新啟用的大樓，內部配備寬敞、新穎，舍房還有開展式桌椅提供書寫、閱讀，環境比起許多監所舒適得多。

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