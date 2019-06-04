收賄6300萬元案更審開庭 林益世辯：有談請託、沒談價碼

2019-06-04 20:53

〔記者張文川／台北報導〕前行政院秘書長林益世涉收賄6300萬元，高等法院二審判13年半，最高法院去年判財產來源不明罪判刑2年定讞，林已入監；違背職務收賄6300萬元部份，則是發回更審，高等法院更一審今天開庭提訊林益世，林益世辯說樁腳郭人才有帶地勇公司負責人陳啟祥來找他協調爐渣契約的事，但沒有談論代價，他不知道郭、陳後來有討論錢的事。

高院更審庭今進行準備程序，勘驗前中聯董事長翁朝棟等證人，在特偵組應訊時的應訊影片；勘驗前，法官詢問林益世，是否要爭執陳啟祥與郭人才討論請託代價（5000萬元）的討論內容？林益世回答說，他不知道陳、郭有討論到代價的事，2人只有請託他去中聯協調合約，但沒有討論到代價；但林益世不爭執郭、陳2人討論的內容。

特偵組起訴指控，林益世在2010年間擔任立委時，協助地勇公司陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，收受地勇6300萬元賄賂；2012年林擔任行政院秘書長期間，協助地勇和中聯公司續約，並爭取加入中聯和中耀的爐下渣契約、促成「三方契約」，向陳啟祥索賄8300萬元未遂。特偵組起訴林求處無期徒刑。

一審台北地院依公務員恐嚇得利罪，將林益世判刑5年半，財產來源不明罪判刑2年，合併應執行7年4月，併科罰金1580萬元；高院二審採用「實質影響力」說，針對收賄6300萬元的部分，依違背職務收賄罪重判林益世12年，加上財產來源不明罪仍判2年，合併判13年半。索賄8300萬方面，一、二審都判無罪，於二審定讞。

最高法院去年8月針對財產來源不明罪部分，駁回上訴，判刑2年定讞，林已入監服刑；違背職務收賄6300萬元部份，最高院則是認為事實有待釐清，撤銷發回高院；高院更一審今開庭。

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