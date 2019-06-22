林益世申請外役監被駁 原因竟是「太有自信」...

2019-06-22 15:51

〔記者吳政峰／台北報導〕前行政院秘書長林益世因涉財產來源不明罪，被判刑2年確定，入監服刑，日前與同身陷囹圄的前立委高志鵬一起申請移到外役監，外役監遴選委員會同意了高的申請，卻否決林的案件，原因竟是林益世太有自信，只填一個志願「八德外役監」，經評比後分數未達標，慘遭滑鐵盧。

林益世本案為財產來源不明罪，但身上還有貪污等罪尚未確定，依照遴選標準，若身上還有其他重大案件，先扣30分，因此林益世的分數最多僅可拿到70分；而他又未繳回犯罪所得，難被外界認有悛悔之意，因此又被扣分。經過可考核後，他只拿到剛好過60分的及格門檻。

每個申請外役監的受刑人都跟學測考生一樣，依分數高低選填志願，「八德外役監」因在北部又靠近市區，如同「台大」是公認的「第一志願」，不少收容人趨之若鶩，能夠進到裡面收容的通常是高分頂標族，話雖如此，拿到滿分的高志鵬還是乖乖填滿6個志願，「先求有再求好」。

反觀林益世因只勉強及格，處於均標族群，想上第一志願可謂難上加難，但若填滿6個志願，去較偏遠的花蓮或台東外役監或許還有機會，惟據了解，林益世只填一個志願「八德外役監」，強烈表明非第一志願不要的堅定意志，經過比序確定無望，遭到駁回。

不過，林益世只要「努力讀書」，在監表現良好，還是得以「重考」，下一次的外役監申請時間在7月，林益世若跟高志鵬一樣填滿6個志願，仍有機會移到外役監服刑。

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