被控猥褻4歲女兒害腿開開 他獲判無罪理由是...

2019-10-09 16:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名男子阿明（化名）與妻離婚後，共同監護4歲女兒，被控4度撫摸女童下體或要女童自摸下體，阿明辯稱可能是看了成人版的白雪公主影片，想像出來的，被依涉犯加重強制猥褻罪起訴，新北地院調查認為，女童已具備基礎認知、記憶與表達能力，供述卻前後不一，加上無其他證據能證明阿明犯行，今判他無罪，可上訴。

阿明遭指控，2017年12月至2018年5月，在其住處撫摸4歲女兒下體或命女兒自己撫摸下體4次，女童母及女童外婆察覺女童腳打很開，追問後才得知女童竟被阿明猥褻，女童外婆證稱，曾聽女童說：「爸爸叫我把腳打開來摸自己的妹妹」，叫她把腳合起來，她卻把內褲往下拉，用手指戳自己下體，還說：「我討厭爸比，我不喜歡」。

據查，女童父母2015年間離婚，夫妻共同監護撫養女兒，女童也輪流住在爸媽家。

阿明到案後否認撫摸女兒下體，辯稱可能是女兒看到成人版的白雪公主影片，受影片影響想像出來，或是女兒上完廁所後，他幫忙擦拭而被誤會。

檢方偵訊時，女童控訴：「我睡覺時爸爸會摸我的妹妹」、「不喜歡住爸爸那邊，因為爸爸叫我腳打開開」；但審理時被問到：「還記不記得妳當時跟媽媽說爸爸摸妳？」女童回稱：「我自己亂學的」、「說爸比摸我妹妹，是我自己想出來的」，對父親是否摸過她的「小妹妹」，也稱：「沒有」，前後供述不一。

法官認為，女童偵訊時表示「我睡飽就去幼稚園、看不懂時鐘，我知道晚上是月亮，現在是白天、是太陽」等語，並能清楚說出與母親居住的地址及偵查庭內人數，口語表達佳，認定女童具備基礎的認知、記憶與表達能力，因此無法以年幼或記憶模糊、淡忘，來解釋女童前後證詞不一。

加上女童母提出的錄音內容，阿明始終否認犯行，法官認為，雖無證據證明阿明辯詞真偽，但因無其他補強證據能證明阿明猥褻犯行，因此判處無罪。

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