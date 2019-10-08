搭車不買票還奪警棍K傷2警 妨害公務判刑4月

2019-10-08 20:11

〔記者張文川／台北報導〕台北市40歲高姓男子今年4月深夜沒買票卻硬要搭國光客運，還霸佔座位不肯下車，2位轄區員警獲報到場處理，他竟趁機奪走警察的隨身警棍，打傷陳姓員警，還敲壞國光號的喇叭蓋，被當場逮捕送辦；台北地院審理時，高男認罪、並賠償員警2萬元，法官今依妨害公務罪，判刑4月、可易罰金、緩刑2年，須義務勞務40小時。可上訴。

判決指出，今年4月20日深夜11時50分，高男在市民大道的國光客運站，搭乘林姓駕駛開的國光號，但他沒有票車票，卻硬要上車，還霸佔座位，司機發現後下逐客令，請他離開，高男卻相應不理，林姓司機報警。

轄區中正一分局忠孝西路派出所陳姓男警、張姓女警獲報到場，將高男強制拉下車，但員警離開後，高男又跑回公車，繼續霸佔座位，同車乘客再次報警，2名員警又折返現場。

高男不滿2名員警妨礙他搭車，趁陳姓員警不注意，出手奪下陳姓員警腰際的警棍，攻擊員警，之後改用徒手攻擊，與陳員揮拳，拉扯之際弄壞陳的無線電，敲壞公車喇叭蓋，造成陳姓男警右手擦傷，張姓女警左手臂挫傷。

北檢依妨害公務罪嫌起訴高男，北院審理時，高男認罪，並與受傷員警達成和解，分期賠償2萬元，法官考量他沒有前科，一時失慮犯案，輕判4月並予緩刑。

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