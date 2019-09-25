警處理鄰居吵架挨罵「收紅包」 婦人被告2審加重懲處要賠12萬

2019-09-25 07:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕蘇姓婦人與邱姓鄰居起口角，許姓巡佐抵達處理，卻被指處理不公，並挨罵收紅包，1審判決蘇婦拘役20天，民事賠償2萬元，上訴高雄高分院後，加重改判拘役45天，並賠償12萬元定讞，案情相當罕見。

2審合議庭指出，蘇婦罵人收紅包後，又涉嫌無端誣控許員涉有偽證、誣告等罪（檢方處分不起訴確定），毫無悔意，才加重懲罰。

法界人士指出，早年員警執勤遭羞辱，僅會依妨害公務送辦，如今自我意識高漲，為維護自身權益，請求附帶民事賠償，值得刁民警惕。

判決書指出，蘇婦為高雄市鳳山區光復路某公寓住戶，前年3月18日晚上，因公寓1樓天井公共空間使用一事，與1樓承租戶邱姓女子發生爭吵，鳳山分局忠孝派出所許姓巡佐等人獲報前往處理。

由於2女在邱女店內發生爭執、拉扯，經許員制止雙方始罷手，但蘇婦認為許員排解糾紛時處置不公，在店門口當場辱罵「她（指邱女）是不是給你紅包了還是怎樣」等語，被依妨害公務罪移送法辦。

蘇婦雖坦承有說紅包之事，但指稱，許員一到場，就指她打人，因不滿才說出該話，是出於質疑，沒有侮辱的意思，否認犯行。

1、2審法官勘驗對話紀錄等證據，認定蘇婦構成妨害公務罪。

值得一提的是，許員請求附帶民事賠償52萬精神撫慰金，地院刑案部分處拘役20天，賠償2萬元，蘇婦和許員均不服上訴，2審改處拘役45天，得易科罰金，1天1000元，另加賠10萬元確定。

換句話說，蘇婦要繳45000元罰金，另賠償12萬元金精神撫慰金，一句「收紅包」，自己荷包卻大失血，始料未及。

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