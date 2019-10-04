兩少女蹺家警大動作追查 失蹤一日終被尋回

2019-10-04 22:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕兩名15歲的國中三年級小女生，2日晚上各自在從出門後便無音訊，雙方家長查看臉書誤以為遭人拐騙，急忙報警。警方大動作追查，並約談一名無辜男性網友，結果發現其中1名女學生是與母親長期不睦，所以溜到姐姐家住。另1名則是在隔天自行學校上課，讓警方忙亂一場。

警方調查，就讀台北市萬華區某國中的兩名少女，為同班同學，兩人二日當天晚上，不約而同的向家人表示要出門和同學吃飯，結果卻徹夜未歸，讓家長感到相當憂心。

由於其中一名家長看到女兒的IG上，曾和一名不詳男子有連絡，且對方貌似中年，家屬深恐是遭人拐騙離家，便急著上網張貼文章，尋求網友協助，並分別被市警中正一分局和萬華分局發現兩女分別住在轄內。

警方主動介入偵辦，先通知被懷疑拐騙的男子到案，但對方向警方供稱，與少女僅是IG上的好友，當天並未與兩名少女見面，警方查證後排除涉案可能。

警方隨後追查，發現其中1名少女因長期與母親同住，但相處不睦，所以跑到21歲的親姊姊家中居住，確認少女並非遭人拐騙離家。

另名少女則在3日自行到校上課，警方接獲校方通知後也轉告家屬，但該名少女對於2日夜宿何處並不願說明。警方同時查出，這名少女曾在3月間離家跑到新北市，直到4月才被警方尋獲，警方呼籲，如遇類似情事，家長應緊急通知警方協助。

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