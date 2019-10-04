無人受困為何派員搏命入火場？基層警消爆：做給受災戶看

2019-10-04 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕台中大雅鐵皮工廠半夜火警奪走2條消防員性命，當時火勢已起卻未聞人員受困，台中市消防局仍冒險指示2員入火場「只為找起火點」，中消指揮作業飽受質疑。對此，一匿名基層消防員無奈表示，需要做樣子給受災戶看，「免得被投訴」。

台中市大雅區中和六路一家物流中心昨日（3）凌晨傳出火警，警消立刻到場救援，西屯分隊特搜隊人員謝志雄及張哲嘉進入火場後不幸罹難。

據上報報導，明知火場無人員受困，中消卻指示2員入火場「找起火點」導致不幸，外界質疑聲浪不斷。一基層消防員無奈表示，即使火災現場無人受困，仍必須做出動作讓受災戶放心。

該員說，在美國如果火災現場無人受困，就會以保護消防員性命為前提，不會要求消防員入火場找起火點；但在台灣，即便無人受困火場，仍必須做出救災動作，使受災戶安心。

他還指出，「找到起火點」是為了加速救災時間，以便撲滅熊熊大火，但並非必要。對於指揮官此次指示是否誤判，該員並未表達看法。

該名消防員還說，消防局受地方政府管理，若消防員僅站在一旁噴水柱滅火，沒有積極救災動作，受災戶可能會向民意代表表達不滿，民代就會向消防局施壓，甚至可能讓經費被刪減。

他無奈表示，此次2名殉職消防員應都是資深的消防員，不會未經思考貿然進入火場，但事實輿論壓力對消防員而言就是「草菅人命」。

本報報導，台中市消防局第一大隊副大隊長楊世葆指出，當時2員受命進入火場尋找起火點。消防局長曾進財表示，一切由現場指揮官調度，雖未有人員受困，但消防員若未積極救災，恐遭質疑怠惰、不作為。

但後來消防局另稱，民眾報案第一時間未確認裡面是否有人員受困，兩人持熱顯像儀進入東側廠房探查火源及進行人命搜救，符合救援規定。

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