泰國妹被逼賣淫當街呼救 背後原來另有「隱情」…

2019-10-02 19:57

〔記者王冠仁／台北報導〕一名泰國籍女子日前在一名台灣男子陪伴下，慌慌張張跑進台北市萬華分局求助，聲稱來台被迫賣淫，她趁機落跑，慌亂之中把行李留在租屋處，希望警方協助取回；轄區警方幫泰女拿回行李，同時深入追查幕後色情業者與人蛇集團。

據了解，日前晚上10點多，鎮、長相清秀的20多歲泰籍女子在一名台灣男子陪伴下，跑到台北市萬華分局龍山所求援。台灣男子說，他在超商買飲料，看到泰女與多名男子當街爭吵，泰女向他求助，但語言不通，只好帶著她來向警方求援。

員警以英文詢問泰女，她聲稱手上只有皮包與護照，行李與其他物品都留在租屋處。她還說，原本要來台灣觀光，卻被安排到桂林路附近的套房居住，甚至被迫賣淫，她不願意就範，趁亂逃出。

不過，警方認為她的說詞漏洞百出，因為一般正常來台旅遊的外籍人士，應該都會下榻飯店，不可能被人胡亂安排到小套房居住。員警要求泰女提供相關接應者的資訊，泰女此時神色大變，顧左右而言他，最後才告訴警方，她原本只同意來台進行「半套」性交易，卻被逼做「全套」，才趁機落跑。

警方與泰女返回租屋處，順利取回行李，並協助她購買機票返國。警方說，因為泰女尚未「開市」，沒有違反社會秩序維護法，無法對她開罰，但警方將深入追查幕後集團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法