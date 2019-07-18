爆乳泰妹FB炫富攬姊妹來台「賺錢」 西勢美又被抄了

2019-07-18 18:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣38歲賴姓男子與竹聯幫、天道盟等黑道份子組集團，以苗栗市西勢美「豆干厝」（私娼寮）為據點，從事應召生意，吸納泰國籍辣妹為成員，在個人臉書PO炫富照，招攬同鄉姊妹來台「賺錢」，被苗栗警方搗破。

警方掌握，賴男等人以苗栗市西勢美「豆干厝」為據點，引進泰國籍女子來台賣淫，並從事恐嚇、勒索保護費等行徑，不從就派員砸店，行徑囂張。

警方於蒐證期間，發現集團成員與1名泰國辣妹交往，將這名泰女吸納入集團，透過她在個人臉書上po上多張手持整疊千元新台幣紙鈔，或千元、百元新台幣紙鈔攤在桌上的炫富照，吸引同鄉姊妹來台「賺錢」。

為淨化選前治安，苗栗縣警察局規劃「打擊幫派行動」專案，經縣警局刑事警察大隊等單位長期蒐證，17日統合各警分局102名警力，持票於苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉、南庄鄉等25處所，同步執行搜索、拘提。

警方檢肅賴男等組織成員10人及逾期停留外籍女子13人，共計23人到案，並查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票及帳冊等贓證物；今天訊後，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，外籍女子移送移民署苗栗專勤隊收容。

苗栗縣警察局表示，防制幫派犯罪為警察當前治安重點之一，為確保選前社會治安平穩，警方將持續打擊黑道幫派行動，並呼籲被害民眾能勇於出面指認，如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請立即向警察機關報案及檢舉，共同維護社會治安。

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