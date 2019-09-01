派出所對面赫見「一樓一鳳」主打泰國妹生意客滿

2019-09-01 08:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府聯合稽查小組上月23日才在愛一路「水汪汪」KTV酒店，查獲2 名越南女子脫光光坐檯陪酒；未料，警方前天在愛一路出租套房，又查獲「假觀光」來台賣淫的泰國籍女子，被安排以「一樓一鳳」方式接客；由於泰女身材姣好，尋芳客趨之若鶩，生意好到要預約。

基隆市警一分局忠二路派出所日前獲報，轄內有應召站色情業者利用出租套房經營起「一樓一鳳」，竟藏身在知名委託行樓上，且就開在派出所對面，十分囂張。

警方派員蒐證，應召站業者媒介外籍女子以觀光名義來台後，以這間出租套房作為外籍女子住的地方，也是賣淫場所。

經警方多日埋伏、跟監，發現應召站派專人照三餐替泰女送便當，還帶不同男子進入出租套房，摸清應召站業者經營模式後，前天向檢方聲請搜索票抓人，等尋芳客進到屋內，開始「辦事」後逮人。

當場逮獲30多歲尋芳客與同齡的泰國籍女子從事性交易，與40多歲的「三七仔」周姓男子，再往上追出承租套房的余姓女子。

警方調查，泰女持觀光簽證來台，每天都住在套房內不能外出，等客人上門，每次向尋芳客索討2100元「服務費」。

據指出，由於泰妹的身材姣好，尋芳客趨之若鶩，生意客滿，好到要預約。

余女則辯稱，她受綽號「阿南」的男子所託，向房東承租房子，定期繳納租金，不知「阿南｣租屋經營「一樓一鳳」。

泰女坦承以觀光名義來台賣淫；警訊後，將余女依妨害風化罪嫌移送基隆地檢署偵辦，男客、周男及泰女依社維法裁處，另泰女因涉入出國移民法，解送移民署專勤隊收容後遣送出境。

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