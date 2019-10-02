電動自行車交通新制上路首日 高市警開出268張紅單

2019-10-02 18:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕騎乘電動自行車違規處罰新制昨天上路，高雄市警局今天統計，新制上路首日，共取締268件違規，包括未戴安全帽254件、超速8件、擅自變更原有設備6件；另交通新制也增設禁止阻攔人車條款，首日取締2件大廈保全人員於道路攔阻人、車通行妨礙交通2件。

不過，因便利商店無法代收罰款，這268名騎電動自行車違規騎士，依現行規定，必須前往違規地的警分局繳納罰款，接下紅單的民眾頗感不便，交通大隊表示確實對民眾不方便，因全國皆然，將向上反映研議改善之道。

高市警局配合警政署自10月1日至31日止，進行為期一個月「電動自行車違規新制執法」及「強化視障者及行人通行安全執法」等交通新制實施，以及同步加強取締， 據警方統計，高市電動自行車相關事故，106年發生310件受傷418人，107年發生414件受傷536人、死亡2人，全年增加104件、120人傷亡。

今年1至8月已發生299件受傷379人、死亡2人，顯示電動自行車違規肇事率居高不下，更已影響高市道路交通秩序，自行車違規肇事已影響本市道路交通秩序，市警局要求各分局針對轄區易發生電動自行車肇事及違規熱點、路段或族群等，加強違規取締勤務。

電動自行車新制昨日第一天上路，警方配合強力取締，除開出268張有關電動自行車違規罰單，並取締車輛行經行人穿越道或轉彎時，未依規定禮讓視覺障礙者共3件，也對保全人員於道路攔阻人車通行，致妨礙交通秩序2次，依法處行為人或其雇主1200元以上、2400元以下罰鍰，警方呼籲守法以免荷包失血。

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