10/1 大樂透頭獎摃龜下期衝5.9億 中秋加碼百萬獎金開5組

2019-10-01 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月1日）開獎第108000235期的今彩539，頭獎由「宜蘭縣羅東鎮漢民里忠孝路2號1樓」的「達隆投注站」、「新北市板橋區大仁街72號1樓」的「仟億萬彩券行」與「台中市西屯區西安里光明路136號1樓」的「福滿堂商行」開出，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；第108000086期大樂透與第108000235期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項今晚續開，共開出5組，5組都為單注中獎，可各自獨得百萬獎金，目前尚有14組100萬獎項未開出，由於下期（4日）為大樂透中秋加碼最後一期，未開出的14組百萬獎項，將全數在下期送出，民眾可把握最後加碼機會到彩券行試手氣。至於今晚大樂透頭獎則未開出，下期頭獎累積金額預估上看5.9億元。

第108000086期大樂透中獎號碼為「02、09、12、15、20、49，特別號：40」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得73萬4662元；參獎共74注中獎，每注可得4萬2766元；肆獎共174注中獎，每注可得1萬1692元；伍獎共3625注中獎，每注可得2000元；陸獎共4146注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬1784注中獎，每注可得400元；普獎共6萬4692注中獎，每注可得400元。

第108000086期49樂合彩中獎號碼為「02、09、12、15、20、49」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3679注中獎，每注可得1250元。

第108000235期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、11、12、17、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共153注中獎，每注可得500元；肆獎共1999注中獎，每注可得100元。

第108000235期今彩539中獎號碼為「05、25、28、37、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共325注中獎，每注可得2萬元；參獎共8170注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬561注中獎，每注可得50元。

第108000235期39樂合彩中獎號碼為「05、25、28、37、39」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共382注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1292注中獎，每注可得1125元。

第108000235期3星彩中獎號碼為「446」，正彩28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000235期4星彩中獎號碼為「8691」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

本期「大樂透中秋加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金 6 01 02 10 12 17 24 0 0 7 01 04 08 33 43 47 0 0 8 01 05 12 13 20 27 0 0 13 01 05 26 31 33 45 0 0 3 02 05 11 14 26 45 1 1,000,000 11 02 07 21 39 41 44 1 1,000,000 15 03 27 29 36 38 39 0 0 14 05 09 31 32 36 41 0 0 5 05 12 29 31 33 45 0 0 2 07 09 11 28 39 42 0 0 12 07 10 14 19 33 48 1 1,000,000 17 07 14 15 26 37 41 0 0 18 07 19 31 36 41 45 0 0 9 08 28 37 45 48 49 0 0 4 11 20 22 39 44 46 0 0 10 11 26 27 33 37 48 1 1,000,000 1 12 16 21 36 37 44 0 0 16 15 19 32 35 36 47 1 1,000,000 19 17 20 30 39 45 48 0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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