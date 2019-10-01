10/1 大樂透頭獎摃龜下期衝5.9億 中秋加碼百萬獎金開5組
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2019-10-01 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月1日）開獎第108000235期的今彩539，頭獎由「宜蘭縣羅東鎮漢民里忠孝路2號1樓」的「達隆投注站」、「新北市板橋區大仁街72號1樓」的「仟億萬彩券行」與「台中市西屯區西安里光明路136號1樓」的「福滿堂商行」開出，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；第108000086期大樂透與第108000235期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項今晚續開，共開出5組，5組都為單注中獎，可各自獨得百萬獎金，目前尚有14組100萬獎項未開出，由於下期（4日）為大樂透中秋加碼最後一期，未開出的14組百萬獎項，將全數在下期送出，民眾可把握最後加碼機會到彩券行試手氣。至於今晚大樂透頭獎則未開出，下期頭獎累積金額預估上看5.9億元。

第108000086期大樂透中獎號碼為「02、09、12、15、20、49，特別號：40」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得73萬4662元；參獎共74注中獎，每注可得4萬2766元；肆獎共174注中獎，每注可得1萬1692元；伍獎共3625注中獎，每注可得2000元；陸獎共4146注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬1784注中獎，每注可得400元；普獎共6萬4692注中獎，每注可得400元。

第108000086期49樂合彩中獎號碼為「02、09、12、15、20、49」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3679注中獎，每注可得1250元。

第108000235期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、11、12、17、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共153注中獎，每注可得500元；肆獎共1999注中獎，每注可得100元。

第108000235期今彩539中獎號碼為「05、25、28、37、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共325注中獎，每注可得2萬元；參獎共8170注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬561注中獎，每注可得50元。

第108000235期39樂合彩中獎號碼為「05、25、28、37、39」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共382注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1292注中獎，每注可得1125元。

第108000235期3星彩中獎號碼為「446」，正彩28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000235期4星彩中獎號碼為「8691」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

本期「大樂透中秋加碼100組100萬獎項」開獎結果如下表：

組別 獎號 中獎注數 每注獎金
6
01   02   10   12   17   24
0 0
7
01   04   08   33   43   47
0 0
8
01   05   12   13   20   27
0 0
13
01   05   26   31   33   45
0 0
3
02   05   11   14   26   45
1 1,000,000
11
02   07   21   39   41   44
1 1,000,000
15
03   27   29   36   38   39
0 0
14
05   09   31   32   36   41
0 0
5
05   12   29   31   33   45
0 0
2
07   09   11   28   39   42
0 0
12
07   10   14   19   33   48
1 1,000,000
17
07   14   15   26   37   41
0 0
18
07   19   31   36   41   45
0 0
9
08   28   37   45   48   49
0 0
4
11   20   22   39   44   46
0 0
10
11   26   27   33   37   48
1 1,000,000
1
12   16   21   36   37   44
0 0
16
15   19   32   35   36   47
1 1,000,000
19
17   20   30   39   45   48
0 0

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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  • 雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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