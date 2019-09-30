9/30 今彩539頭獎開出2注都在新北 3星彩573注中正彩

2019-09-30 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日晚間開獎的第108000234期今彩539，頭獎開出2注，由新北市板橋區文聖街12號1樓的富晟彩券行與新北市土城區裕民路26號的長久投注行開出，第108000078期威力彩、第108000234期雙贏彩頭獎均摃龜。

第108000078期威力彩中獎號碼為「03、18、21、27、33、34，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共246注中獎，每注可得4000元；陸獎共1638注中獎，每注可得800元；柒獎共3391注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8423注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2315注中獎，每注可得100元；普獎共4萬1520注中獎，每注可得100元。

第108000078期38樂合彩中獎號碼為「03、18、21、27、33、34」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共72注中獎，每注可得5750元；二合共1714注中獎，每注可得750元。

第108000234期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、07、08、09、10、16、17、18、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共157注中獎，每注可得500元；肆獎共2105注中獎，每注可得100元。

第108000234期今彩539中獎號碼為「04、15、16、26、34」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共5003注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5630注中獎，每注可得50元。

第108000234期39樂合彩中獎號碼為「04、15、16、26、34」，四合摃龜；三合共138注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5567注中獎，每注可得1125元。

第108000234期3星彩中獎號碼為「999」，正彩共573注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000234期4星彩中獎號碼為「8171」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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