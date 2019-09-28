9/28 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落彰化

2019-09-28 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月28日）開獎的第108000233期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由彰化縣北斗鎮西德里斗苑路一段304號1樓的喜來富彩券行開出；第108000233期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000233期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、09、11、14、15、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共275注中獎，每注可得500元；肆獎共3044注中獎，每注可得100元。

第108000233期今彩539中獎號碼為「02、14、23、27、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共129注中獎，每注可得2萬元；參獎共5065注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7510注中獎，每注可得50元。

第108000233期39樂合彩中獎號碼為「02、14、23、27、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共164注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6106注中獎，每注可得1125元。

第108000233期3星彩中獎號碼為「168」，正彩共131注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000233期4星彩中獎號碼為「4451」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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