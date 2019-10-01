南方澳斷橋》政府動員救災卻遭抹黑 這張圖打臉謠言

2019-10-01 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭南方澳跨海大橋今（1）上午坍塌，導致3艘漁船被困橋下，6名外籍漁工失聯，搜救人員仍持續搜救受困者；總統蔡英文晚間到醫院探視傷者，她表示，希望給他們最好的、最完整的照顧直到康復。對此，民進黨青年部主任兼發言人吳濬彥貼出一張「事件整理表」，打臉有心人士對蔡政府救災的抹黑謠言。

吳濬彥晚間在臉書粉專貼出一張「南方澳跨海大橋坍塌事件時間整理表」，表示今天南方澳大橋的坍塌事件，政府在事件發生後展開一系列的救援行動，動員海巡、警消、海陸空三軍等多個單位人力，中央部會的各級首長也先後前往，坐鎮指揮，強調優先救災與釐清肇因。

吳濬彥說，但在此同時，也有些人的腦中只想著選舉，見獵心喜地急著抹黑、趁機造謠攻擊；疲於救災的人，根本就沒時間理會這些抹黑謠言。「人民沒這麼容易被操弄，誰才是真正為了全體國民在努力，大家都看得很清楚」。

臉書「打馬悍將粉絲團」也貼出同樣圖表，強調「今天橋梁坍塌，立刻就有人在抹黑蔡政府在哪裡？結果蔡政府早就出動了，做了很多事，比他們抹黑的時間還早」。

民進黨青年部主任兼發言人吳濬彥貼出一張「事件整理表」，打臉有心人士對蔡政府救災的抹黑謠言。（圖擷取自「吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊」臉書）

臉書「打馬悍將粉絲團」也貼出同樣圖表，強調「今天橋梁坍塌，立刻就有人在抹黑蔡政府在哪裡？結果蔡政府早就出動了，做了很多事，比他們抹黑的時間還早」。（圖擷取自「打馬悍將粉絲團」臉書）

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