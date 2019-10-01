南方澳斷橋》船艙泡水搶救難 船將拉到3號碼頭吊上岸

2019-10-01 17:37

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋坍塌，3艘漁船被壓在橋下，傳出有6名外籍漁工失聯，救難人員稍早用海軍拖駁船拉出船隻，救難人員上船後，用破壞器材破壞變形船艙，但由於船艙沉在海底，水面又佈滿油污，增加搜救難度，消防局指出，船隻將拉到3號碼頭，以吊車吊上岸，再施以救援。

橋梁坍塌後壓住漁船造成船艙嚴重變形，救難人員一度下水搜救無果，50噸大型吊車11點進駐要吊船，也無成果，讓搜救進度一度停擺。

救難人員將船隻解體後，從橋的南北2個方向，將船從橋底拉出，海軍拖駁船也出動拉出受困船隻，救出漁工，在拉出船體後，船主也在漁船附近灑冥紙。

由於船艙完全泡在海裡，加上海面佈滿油污，視線不佳，增加救援難度，救難人員先上到船上，用破壞器材破壞被壓變形的船艙，再多次以拔河的方式，拉出被破壞的船艙與夾板，目前搜救仍無具體進展。

消防局指出，要將船拉到3號碼頭，以吊車拖上岸，才能救出受困人員。

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