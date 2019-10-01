南方澳跨港大橋斷裂傳20餘傷 壓垮3漁船還波及油罐車...

〔記者江志雄、張議晨、邱俊福／綜合報導〕宜蘭縣南方澳地標跨港大橋，今天上午9點半驚傳斷裂，初步得知，至少有3艘漁船被壓垮，還波及一輛油罐車起火燃燒，消防局已派員搶救，據指出，疑似有20餘人受傷，當地已啟動大量傷患機制。消防局統計，目前有6人送醫，其中2人重傷，4人輕傷，船艙有無人員受困，消防人員還在搜索中。
救出5人另6名外籍移工待救援
依據附近拍攝到的監視器畫面，跨港大橋上午9點半時從中斷裂下沉入海，畫面極為震撼，當下激起陣陣水花，並冒出大量濃煙與粉塵，當時有輛油罐車行駛在橋面，連帶地被波及掉入海面。蘇澳鎮長李明哲說，已先救出5人，另有6名外籍移工待救援。
根據蘇澳觀光旅遊網介紹，這座是在1999年興建完成的跨港大橋，不只是景觀橋，更是將南方澳環狀路線串起的重要地標。早年從第一漁港到對岸造船廠要繞一大圈，1976年搭建水泥駝背橋，橋太窄過低，造船廠大船無法順利進出，漁船雷達天線通過時也常碰觸橋墩，於是在1999年興建跨港大橋，大橋離海平面18公尺，以解決大型漁船無法通行之困境。
蔡總統︰動員所有力量搜救
總統蔡英文今天參加警政署舉辦的「108年績優交通警察及交通義勇警察表揚大會」，對此表示，目前已動員所有的力量搜救，國軍也啟動水下的搜救大隊，希望能在最短時間內將所有人救出，內政部長徐國勇已趕往現場處理，希望各相關單位能傾全力一起把損害降到最低，把所有人員救起。
設計單位：亞新工程顧問股份有限公司 承建單位：立永營造有限公司 跨港大橋：為亞洲第一座雙叉式單拱橋。 全世界只有二座，一座位西班牙馬德里市、一座位於蘇澳鎮。 主橋型式：單拱頂拱造型（全電焊拱橋） 跨距：橋長140公尺，橋寬15公尺。 淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺。 鋼材：耐候性高強度低合金鋼。 鋼板數量：1535噸 鋼板厚度：11種鈑厚（最薄8mm，最厚50mm） 樑架支承型式：750 T單向活動鋼支承。 橋面大樑支承型式：人造橡膠支承墊。 開工日期：85年1月27日 完工日期：87年6月20日 工程造價：2億5仟萬元。
南方澳跨港大橋小檔案
設計單位：亞新工程顧問股份有限公司
承建單位：立永營造有限公司
跨港大橋：為亞洲第一座雙叉式單拱橋。
全世界只有二座，一座位西班牙馬德里市、一座位於蘇澳鎮。
主橋型式：單拱頂拱造型（全電焊拱橋）
跨距：橋長140公尺，橋寬15公尺。
淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺。
鋼材：耐候性高強度低合金鋼。
鋼板數量：1535噸
鋼板厚度：11種鈑厚（最薄8mm，最厚50mm）
樑架支承型式：750 T單向活動鋼支承。
橋面大樑支承型式：人造橡膠支承墊。
開工日期：85年1月27日
完工日期：87年6月20日
工程造價：2億5仟萬元。
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南方澳跨港大橋斷裂，至少壓垮3漁船還波及油罐車起火。（讀者提供）
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根據蘇澳觀光旅遊網介紹，這座是在1999年興建完成的跨港大橋，不只是景觀橋，更是將南方澳環狀路線串起的重要地標。（民眾提供）
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根據蘇澳觀光旅遊網介紹，這座是在1999年興建完成的跨港大橋，不只是景觀橋，更是將南方澳環狀路線串起的重要地標。（資料照）
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倒塌現場。（記者江志雄翻攝）
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倒塌現場。（記者江志雄翻攝）
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南方澳跨海大橋今天上午驚傳斷裂。（記者江志雄翻攝）
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南方澳跨港大橋斷裂。（記者江志雄翻攝）