南方澳跨港大橋斷裂傳20餘傷 壓垮3漁船還波及油罐車...

2019-10-01 09:59

〔記者江志雄、張議晨、邱俊福／綜合報導〕宜蘭縣南方澳地標跨港大橋，今天上午9點半驚傳斷裂，初步得知，至少有3艘漁船被壓垮，還波及一輛油罐車起火燃燒，消防局已派員搶救，據指出，疑似有20餘人受傷，當地已啟動大量傷患機制。消防局統計，目前有6人送醫，其中2人重傷，4人輕傷，船艙有無人員受困，消防人員還在搜索中。

救出5人另6名外籍移工待救援

依據附近拍攝到的監視器畫面，跨港大橋上午9點半時從中斷裂下沉入海，畫面極為震撼，當下激起陣陣水花，並冒出大量濃煙與粉塵，當時有輛油罐車行駛在橋面，連帶地被波及掉入海面。蘇澳鎮長李明哲說，已先救出5人，另有6名外籍移工待救援。

根據蘇澳觀光旅遊網介紹，這座是在1999年興建完成的跨港大橋，不只是景觀橋，更是將南方澳環狀路線串起的重要地標。早年從第一漁港到對岸造船廠要繞一大圈，1976年搭建水泥駝背橋，橋太窄過低，造船廠大船無法順利進出，漁船雷達天線通過時也常碰觸橋墩，於是在1999年興建跨港大橋，大橋離海平面18公尺，以解決大型漁船無法通行之困境。

蔡總統︰動員所有力量搜救

總統蔡英文今天參加警政署舉辦的「108年績優交通警察及交通義勇警察表揚大會」，對此表示，目前已動員所有的力量搜救，國軍也啟動水下的搜救大隊，希望能在最短時間內將所有人救出，內政部長徐國勇已趕往現場處理，希望各相關單位能傾全力一起把損害降到最低，把所有人員救起。

南方澳跨港大橋小檔案 設計單位：亞新工程顧問股份有限公司 承建單位：立永營造有限公司 跨港大橋：為亞洲第一座雙叉式單拱橋。 全世界只有二座，一座位西班牙馬德里市、一座位於蘇澳鎮。 主橋型式：單拱頂拱造型（全電焊拱橋） 跨距：橋長140公尺，橋寬15公尺。 淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺。 鋼材：耐候性高強度低合金鋼。 鋼板數量：1535噸 鋼板厚度：11種鈑厚（最薄8mm，最厚50mm） 樑架支承型式：750 T單向活動鋼支承。 橋面大樑支承型式：人造橡膠支承墊。 開工日期：85年1月27日 完工日期：87年6月20日 工程造價：2億5仟萬元。

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