南方澳斷橋》蔡英文：救人優先 盼明天清出漁船臨時航道

2019-10-01 17:22

〔記者王錦義／宜蘭報導〕南方澳大橋斷裂，造成12人受傷6人失聯，總統蔡英文下午4時10分到現場關心搜救進度指出，目前先以全力搜救第一優先；另外，由於很多漁船受困漁港內無法出海作業，還是要盡快排除，希望明天可以整理出臨時航道讓漁民生計不要受到影響。

蔡英文說，從事故發生到下午已經好幾個小時，這段時間內全力搜救，這階段還是以救災第一，全力搜救，希望各單位與縣府一起努力；而傷患救治部份也要得到最好的照顧，慰問的部份也希望從優辦理。

第二件事情，蔡英文說，簡報說造成漁船進出的不便，雖然港務公司有在商港那邊備用，但她看到因為颱風的關係，還有很多的漁船都在港內，現在這種情況無法出去作業，那還是希望能夠盡快排除，希望明天能整理出臨時的航道；而這段時間的損失，希望交通部、農委會可以視相關規定給予補償。

蔡英文說，第三點關於事故調查，希望初期的調查、證據保全要做完整，讓後續的調查中可以正確，要請交通部務必調查出真正的事故原因，不應該迴避任何應該要負的責任。

第四點，蔡英文說，老舊橋梁的檢測工作，請交通部跟各縣市協力，把全台灣的老舊橋梁進一步的檢測，對於比較老舊、處於比較危險的橋梁都要優先、從速的強化，讓安全確保。最後，謝謝許多的民間團體、救災單位、國軍弟兄協助，搜救工作會持續下去。

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