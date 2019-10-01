南方澳斷橋》339名官兵進駐現場 出動浮門橋、直升機

2019-10-01 17:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋在今日上午斷裂，仍有6名漁工尚待救援。國防部今日下午表示，國軍支援兵力計339員，機具包含水下作業裝備、救護車、港巡艇、M3浮門橋及UH-60M直升機等，合計9類31項，另出動憲兵協助交管，後備動員等單位全力投入救援行動。

國軍出動浮門橋待命，國防部發言人史順文強調，浮門橋抵達後，依救災指揮官指導，任務需要即下水，現以救人為優先。

國防部表示，這起事故在上午9點30分發生後，國軍在9點45分接獲中央災害應變中心通報，立即成立應變中心，由參謀總長沈一鳴上將進駐指揮，並下令宜蘭陸軍153旅、海軍蘇澳支援指揮部，在第三作戰區整合下立即馳援。

國防部表示，隨後，國防部長嚴德發下令由沈一鳴率陸軍副總長陳曉明中將前往掌握狀況協處，並指示由陸軍副司令黃國明中將進駐國軍前進指揮所，統籌指揮國軍部隊參與救援。

國防部表示，陸軍第三作戰區立即整合三軍支援兵力趕赴災害現場，海軍蘇澳支援指揮部10點10分率先抵達現場，於現地先行成立「國軍前進指揮所」，並向宜蘭縣消防局長報到，水下作業人員立即展開救援行動，國軍支援兵力計339員，機具包含水下作業裝備、救護車、港巡艇、M3浮門橋及UH-60M直升機等，合計9類31項，另出動憲兵協助交管，後備動員等單位全力投入救援行動。

國防部強調，沈一鳴抵達後，即召集參與救援部隊帶隊官指導救援工作，針對指揮編組、分工執行、機具檢討、行政支援及安全注意事項等，提醒救援部隊，本次國軍採主動救援，在宜蘭縣消防局統一指揮下，以救援人命為第一優先，後續將依內政部指導，配合宜蘭縣政府持續實施救援。

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