南方澳斷橋》5人受困 徐國勇：國軍水下作業大隊全力搶救

2019-10-01 11:56

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋斷裂，目前已知一度有15人受困，消防人員已救出10人，仍有5人受困水底；內政部長徐國勇稍早到現場關心，他表示，據了解有一艘漁船直接被橋壓在水下，剩餘5人受困在內，會全力搶救。

徐國勇說，據他了解，這起意外一度有15人受困，被救出的10人，1人意識模糊、5傷勢較重，4人輕傷，還有5人受困在水底，已派國軍水下作業大隊，下水救援。

徐國勇說，空勤總隊也在案發第一時間出發，並在附近學校操場待命，除做好地形勘查，有需要立即運送傷患。

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