南方澳斷橋》驚悚！跨港大橋斷裂畫面曝光...

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋今天上午9點多發生斷裂，目前傳出已有20多人被壓在橋下，5人送醫，消防人員目前全力搶救中；大橋斷裂畫面也曝光，只見斷裂當下橋從中央崩塌；目擊民眾說，坍塌當下宛如在放鞭炮。
根據畫面，坍塌前一部油罐車才剛從橋上經過，不料，還沒過橋，橋面就從中央斷裂，濺起大量水花，畫面非常駭人。
陳姓民眾說，他住在南方澳20多年，當地本來是個平靜的小漁港，沒想到上午9點左右突然傳出聲響，宛如放鞭炮一樣，出外查看才發現橋斷裂了，讓他非常震驚。
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〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋今天上午9點多發生斷裂，目前傳出已有20多人被壓在橋下，5人送醫，消防人員目前全力搶救中；大橋斷裂畫面也曝光，只見斷裂當下橋從中央崩塌；目擊民眾說，坍塌當下宛如在放鞭炮。
根據畫面，坍塌前一部油罐車才剛從橋上經過，不料，還沒過橋，橋面就從中央斷裂，濺起大量水花，畫面非常駭人。
陳姓民眾說，他住在南方澳20多年，當地本來是個平靜的小漁港，沒想到上午9點左右突然傳出聲響，宛如放鞭炮一樣，出外查看才發現橋斷裂了，讓他非常震驚。