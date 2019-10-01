南方澳斷橋》交通部：橋墩坍塌導致橋體斷裂

2019-10-01 11:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋今上午發生坍塌意外，交通部表示，目前初步了解，為大橋海測橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂，事發原因尚待釐清。據氣象局資料顯示，今日凌晨1時54分發生芮氏規模3.8地震，宜蘭縣南澳最大震度4級，但尚無法確認與斷橋有關。

交通部表示，南方澳大橋1998年通車，當年由基隆港務局委託宜蘭縣府代建，現屬航港局財產，由港務公司維管，完工移交港務局後，每年檢修，蘇澳鎮公所曾受中央政府補助做重要橋樑結構安全檢測。

交通部表示，意外發生後，交通部所屬港務公司蘇澳管營運處在現場成立緊急應變小組，已有縣府、消防、港警、航港局、海巡人員進駐。交通部長林佳龍臨時向立法院請假，趕往現場協助救災。

該橋外接台2戊線，交通部公路總局已提供LED車、交維設施供現場使用，經查台9線、台9丁線、台2戊線等皆車流順暢可供傷患後送使用，後續將持續配合搶救災事宜，稍早已發佈相關救援路線交管疏導訊息，並至現場協助交管事宜。

南方澳大橋是國內獨一單鋼拱橋，也是亞洲第一座雙叉式單拱橋，橋長140公尺，橋寬15公尺，跨漁港航道，用來解決大型漁船無法通行的困難，使得南方澳漁港可作為豆腐岩海岬及東側新建碼碩對外連絡捷徑，與現有環港道路形成環狀網路。橋柱上的魚蝦蟹造型，畫龍點睛道出南方澳的海洋意象，觀景平台可讓遊客欣賞漁船進出之景象，是南方澳觀光漁業發展的重要里程碑。

南方澳跨港大橋小檔案

設計單位：亞新工程顧問股份有限公司

承建單位：立永營造有限公司

跨港大橋：為亞洲第一座雙叉式單拱橋。

全世界只有二座，一座位西班牙馬德里市、一座位於蘇澳鎮。

主橋型式：單拱頂拱造型（全電焊拱橋）

跨距：橋長140公尺，橋寬15公尺。

淨高：橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺。

鋼材：耐候性高強度低合金鋼。

鋼板數量：1535噸

鋼板厚度：11種鈑厚（最薄8mm，最厚50mm）

樑架支承型式：750T單向活動鋼支承。

橋面大樑支承型式：人造橡膠支承墊。

開工日期：85年1月27日

完工日期：87年6月20日

工程造價：2億5仟萬元。

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