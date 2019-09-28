恐怖！惡狼隨機作案 新竹高鐵特區連續性侵2女童

2019-09-28 00:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹高鐵特區驚傳路旁隨機性侵2女童案件！新埔鎮38歲男子黃中琦騎機車掛上偷來的車牌，到竹北市公園隨機找對象，發現2名11歲女童竟上前連續以手指性侵，造成2人下體裂傷大量出血，檢警逮捕黃嫌時發現他刻意修剪指甲、關掉手機為的是逃避追緝，當庭收押時他下跪痛哭，檢方狠批這招「鱷魚的眼淚」無效，除依連續性侵幼女罪嫌起訴外，更因其心思縝密犯後毫無悔意，建請院方絕對不能輕判！

檢警調查，黃中琦5月先偷1塊機車車牌，放在自己機車上伺機犯案使用。7月26日晚間7點多先關閉手機隱匿行蹤，並騎車從新埔鎮義民路住處出發，再找巷子停車改掛上偷來的車牌，開始尋找作案對象。

黃男8點多行經竹北市高鐵特區，見2名11歲女童小芬、小娟（化名）走在路上正要前往公園玩耍，於是將機車停在附近，並跑向2名女童所在位置即公園旁道路上，趁小芬毫無防備下，以雙手環抱身體，並以手摀住嘴巴，並於小芬極力反抗下，仍欲強脫短褲，然後直接將右手手指伸進陰道內進出數下，造成小芬下體裂傷大量出血。

小娟見小芬遭強制性交，伸手捏黃中琦背部，欲阻止黃中琦繼續侵犯小芬，黃中琦不知罷手，竟將小娟推到地上，再以右手手指伸進小娟下體，造成小娟下體亦裂傷。

黃中琦隨後騎車往新埔住處方向逃逸，為免犯行遭查緝，至新埔鎮褒忠橋前方產業道路將機車換回原車牌後，將偷來車牌以塑膠袋包裝後，棄置於褒忠橋下讓河水漂走，才返回住處。

檢方據報後指揮員警循線調閱監視器畫面發現黃中琦涉嫌重大，簽發拘票在其住所扣得其案發當時所穿衣褲、安全帽與機車。然而黃男只坦承偷車牌並換掛車牌，僅承認以手指摸2名女童下體，辯稱只有摸沒有伸入陰道。

事後檢警在小芬臉部、雙手指甲驗出黃男DNA，小娟內褲、右手指甲也驗出與黃男Y染色體型別相同的生物跡證，查扣的安全帽內側驗出小娟的生物跡證，檢警赫然發現，黃男被逮捕時，用來性侵2名女童的右手食指與中指前端似有刻意修剪。且檢方勘驗其手機，發現他案發當時刻意關機，可見確為預謀犯案。全案依攜帶兇器竊盜罪、2件性侵幼女罪嫌提起公訴。

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