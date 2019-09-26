涉遷幽靈人口 永康蔦松里長鄭安全當選無效

2019-09-26 17:33

〔記者王俊忠／台南報導〕去年底台南市永康區蔦松里長選舉，鄭安全拿下711票，許金龍獲得603票，台南市選委會公告鄭安全當選。許金龍以鄭安全遷徙幽靈人口為由，提告當選無效，台南地院近日審結，以鄭安全與多位選舉人有遷徙幽靈人口的共同犯意，符合選罷法當選無效要件，判鄭安全當選里長無效，此案還可上訴二審。

鄭安全得知一審判決結果後說，待收受判決書後會提起上訴。

鄭安全是去年11月24日台南市第3屆蔦松里里長選舉的候選人，投開票結果，鄭安全得票數711票、對手許金龍603票，台南市選委會公告鄭安全當選里長。落選人許金龍對鄭安全提起當選無效之訴，許金龍主張，鄭安全與22名原非蔦松里選區的選舉人，意圖使鄭安全當選，以幽靈人口方法、虛偽遷徙戶籍到蔦松里選區參與投票，使選舉產生不正確結果，鄭有當選無效的事由。

鄭安全否認與許金龍所指22名選舉人間有共同犯意聯絡及行為分擔，強調這些選舉人是自發性遷徙戶籍取得選舉權的，跟他沒有關係。

台南地院合議庭認為，許金龍主張有4位選舉人是意圖使鄭安全當選，虛偽遷徙戶籍取得投票權；並認定另4位選舉人的戶籍遷徙理由也不具有正當、合理性，同樣是虛偽遷戶口的妨害投票行為。

合議庭觀察上述選舉人虛偽遷入戶籍時間大部分集中在「符合居住4個月」前的4個月即去年4月至7月。有1名選舉人是遷入鄭安全兄長所有的房屋戶籍；另4名選舉人遷入鄭安全胞姊的媳婦所有房屋戶籍；另3名選舉人是遷入鄭安全某支持者所有房屋所設的戶籍。鄭安全與上述選舉人的親誼關係，再衡諸一般社會經驗法則，選舉人若非與候選人有犯意聯絡，當不必虛遷戶籍以取得選舉權，依此客觀事實，可認定上述選舉人是與鄭安全共謀虛偽遷徙戶籍達到勝選目的。

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