疑互不相讓 2公車擦撞堵住溪頭「通道」

2019-09-23 12:41

〔記者謝介裕／南投報導〕欲速則不達！南投縣溪頭對外觀光動線延溪公路鹿谷鄉內湖路段，22日下午2時許，發生1起大客車交通事故，下山的員林客運公車與上山的台中客運公車，疑因互不相讓，在狹小的彎道發生擦撞，還好並無人員受傷，不過，這一撞卻造成大塞車，讓民眾遊興大受影響！

儘管時序入秋，但白天氣溫依然偏高，昨星期假日仍吸引絡繹不絕的遊客前往溪頭避暑、遊玩，以往假日塞車狀況多集中在上午，但昨卻在下午2時左右開始出現車輛回堵，且不侷限於上山的車道，連下山車道也依舊動彈不得，令遊客感到異常並下車查看，也才驚覺與2部大客車發生擦撞意外有關。

延溪公路是溪頭對外唯一孔道，且礙於腹地有限，只有2線車道，但卻分別由員林及台中客運公車各占1個車道，導致上、下山的車輛均動彈不得！

警方據報後，確定發生事故的2部公車上的遊客也都無人受傷，且只是車身各有擦撞痕跡，車輛動力不致於受影響，遂在1小時內將交通堵塞狀況排除，至於肇事原因及責任歸屬問題，則有待進一步釐清。

不過，針對民眾反映大客車發生事故的路段，因狹小又彎曲，很難容納2部大客車在彎道同時間會車，建議能在路邊增設反光鏡以達到預警效果，警方除了允諾提報道安會報與公路、縣府等相關單位討論以外，也呼籲駕駛朋友能遵守不搶道、不競速、不爭先恐後原則，才是避免交通意外最佳之道。

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