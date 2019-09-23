西濱鳳鼻隧道前4車連環撞 1死1傷

2019-09-23 11:09

首次上稿 10:28

更新時間 11:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕西濱公路台15線新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道前，今天上午8點50分左右發生一起嚴重的連環車禍，一輛聯結車疑似追撞一輛大貨車，並波及紅色、黑色兩輛自小客車，造成聯結車和大貨車及紅色車嚴重毀損，兩名駕駛送醫急救，該路段中間車道封閉，影響車流通行，車禍發生原因警方正在調查釐清。 其中，大貨車司機林姓男子經送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

輕傷仍驚魂未定的聯結車林姓駕駛說，今凌晨3點他自高雄出發，準備到桃園觀音工業區，行經台15線新豐鄉路段中間快車道，行駛過程，前方一輛大貨車突然減速或是準備左轉，他可能煞車不及追撞上，隨即發生一連串車禍。

警方初步調查，聯結車林姓駕駛行駛西濱公路北上車道，見前方車流車速減慢，遂煞車減速，疑似發現剎車失靈往前追撞到直行的職業大貨車，大貨車再往前追撞紅色自小客車；連結車駕駛往左側閃避，擦撞到由西濱路二段南下左轉蓮花路停等紅燈的黑色自小客車，聯結車撞至電線桿始停止。

事故現場車輛零件散落一地，警方現場交管指揮，正在釐清車禍發生原因。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法