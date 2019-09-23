男騎士撞前機車、失控闖入快車道再擦撞自小客受傷送醫

2019-09-23 10:42

〔記者方志賢／高雄報導〕今上午9時30分許，一名男騎士騎車經高雄市中華地下快車道，疑為超車而前輪碰撞前方機車，致失控闖入快車道，再與自小客車擦撞，男騎士腳、肩膀擦傷送醫救治，詳細肇事原因仍待釐清。

據了解，顏姓男子騎車沿著中華地下道慢車道北往南行駛，至肇事地點，他疑似為超車而前輪碰撞前方機車後輪，致失控闖入快車道，再與快車道上的小客車擦撞，男騎士當場受傷倒地。

警方獲報趕往處理，立即將受傷的顏男送聯合醫院治療，自小客車駕駛李女並未受傷，但詳細肇事原因尚待釐清。

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