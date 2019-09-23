國2大園端6車追撞3傷 現場一度回堵3公里

2019-09-23 09:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道2號西向1.7K車禍今天上午8點多，發生6車追撞車禍，造成3人受傷，現場回堵約3公里，詳細肇事原因仍待國道警方進一步釐清。

桃園市政府消防局今天上午8點57分接獲報案指稱，大園區國道2號1.7KM西向發生6車追撞車禍，隨即由大竹分隊長蕭雲澤擔任帶隊官，共出動3車7人前往救護，鄰近中路分隊也派員支援；其中中路救護車載1男1女傷者至部桃、大竹救護車送1名女性患者至敏盛醫院治療，其餘5人不需送醫，詳細事故發生原因待國道警方進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法