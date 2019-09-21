吃宵夜直擊女警神救援 知名法醫高大成直呼揪感心

2019-09-21 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕知名法醫高大成日前與友人在逢甲商圈吃宵夜，直擊一輛自小客拋錨路中，駕駛急的手足無措之際，一名女警趕到後二話不說，協助將車子推到路旁等候道路救援，高大成拍下過程並上傳臉書盛讚「人民保母為民服務，讚!」今天他提及當天過程說，女警的作為實在令人感到揪感心。

台中市第六分局西屯派出所警員陳蕙萱，本月15日晚間十點多巡經逢甲商圈的福星路與河南路口時，見一名男子開車神色慌張還四處張望上前關心，得知男子父親稍早開車行經福星路時爆胎，所以急切的想趕往處理，此時其父親剛好也上前向陳員說明事發經過。

陳員見該路口當時仍車水馬龍，唯恐拋錨車輛造成交通堵塞或追撞等交通事故意外，當機立斷先以警用機車擋在自小客後方警戒，並與男子一同將拋錨車緩速推到路旁較不影響交通的地方等待道路救援，男子父親說，剛才駕車行經福星路，未料車子右前輪突然爆胎無法正常行駛，故先打電話給兒子求救。

幸好遇到員警協助移置，否則該路段位於逢甲夜市周遭，車輛過多恐會發生危險；而員警即時救援的過程，剛好也被知名法醫高大成看見並錄下上傳臉書稱「人民保母為民服務，讚!」

高大成今天表示，當晚與友人在餐廳吃宵夜，突然看到一輛自小客拋錨在餐廳前方路中，駕駛下車顯得手足無措，還好有熱心女警趕來協助排除，高說，現在的警察比以前還好，有這種態度民眾也比較不會反感，反會讓人感到窩心，簡單說，該名女警的作為實在令人感到揪感心。

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