為國爭光 正妹女警世界警消運動會奪3金1銅

2019-08-24 14:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重警分局正妹巡官黃佩紋今年參加2019世界警察和消防員運動會，在柔道、柔術、角力四個項目中奪下3金1銅，技壓中國等多國選手，回國後與同團得獎者受到各界祝賀；黃佩紋回到崗位後，在行政組擔任巡官，勇於任事，對於多年沒參加全國性比賽，黃佩紋謙稱是同事、長官支持，讓她得以集訓2個月，加上自主訓練，對於奪得佳績，只說會再接再厲，再為臺灣爭光。

26歲巡官黃佩紋從國小3年級開始學習柔道，至今長達17年，黃佩紋擁有一雙水汪汪雙眼，白皙皮膚，外人都看不出她是柔道高手，曾在全國中等學校運動會第四量級、全國大專運動會第三量級奪得金牌，嶄露頭角；黃佩紋雖縱橫柔道場，仍希望學以致用，所以選擇從警，維護社會治安，也將畢生所學技能用在工作上，並得以傳承教導學弟妹。

26歲的黃佩紋今年在世界警消運動會中，參加柔道63公斤以下量級、柔術無道服68公斤以下量級、柔術有道服66公斤以下量級與角力63公斤以下量級，在柔道、柔術勇奪3金，角力也獲得銅牌，比賽中，眼見黃佩紋與國外體格健壯，或身手矯健的選手對戰時，冷靜以對，近身肉搏時，見對方動作出現空隙，立即施以大外割動作撂倒對方得分，虎虎生風替臺灣奪下佳績。

黃佩紋說，警大畢業後，沒再參與全國性比賽，這次被徵召參加國際賽事，集訓期間，心態、體能上都必須做調整，坦言難度很高，集訓期間的艱辛，除了體能負荷，自主訓練，還要心理建設，朝奪冠目標邁進。

黃佩紋感謝警大教官陳盈龍對參與比賽選手們的指導，還有陪伴訓練的隊友們彼此加油打氣，不畏艱辛接受魔鬼般的訓練，更因為團隊鼓勵，她才幸運獲得柔道、柔術三面金牌，及角力一面銅牌，希望以後有機會，再參與國際性的比賽，為國爭光。

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