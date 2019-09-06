正妹女警社群PO辣照 疑用職位「圈粉」遭調查

2019-09-06 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕德國一群女警近日在社群平台Instagram上，分享自己身穿制服和便服的照片，得到不少粉絲關注，但也引來警方質疑，這疑似是利用職務在網路上「圈粉」，警方也已成立小組展開調查。

據《今日俄羅斯》報導，這群女警在#shecandoboth的標籤裡，分享許多身穿制服與便服的火辣照片。對此，柏林首位女警長史洛薇克（Barbara Slowik）成立調查組織，調查這群女警在社群平台上張貼制服照的情形，因她懷疑可能有員警利用職位之便推銷個人形象，並做出有損警察形象的舉動。

德國警察聯盟副主席拉德克（Joerg Radek）對此表示，不論是否執勤中，員警都必須遵守本份，而活躍在網路上的同仁，也須堅守良好品味的底線。

報導指出，目前德國聯邦警局已發布警察使用社群媒體的相關守則。內容說明，警務人員身為和平的守護者，在網路上過度曝光存在著危險，並強調「警察使用社群媒體時，應以私人身份表達自我」。

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