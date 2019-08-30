17歲少女在家遇害 法官破例公開少年兇手身分

2019-08-30 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國威爾特（Wiltshire）一名懷有女警夢的17歲優等生古爾德（Ellie Gould），日前在家中遭到同齡少年格里菲斯殺害；格里菲斯遭到逮捕後，原本一直否認犯案，直到週四（29日）才認罪。

綜合外媒報導，這起命案事發於5月3日下午，救護人員獲報趕到古爾德家中時，發現她已經因身上多處嚴重刀傷不治。

警方循線逮捕嫌犯格里菲斯後，他一直否認自己曾見過古爾德，但29日岀庭時，他除了回答自己的「姓名」，完全不回答案情相關問題，但被指控謀殺時，他回答「有罪」，承認犯下罪行，目前預計將於10月遭到判刑。

法官也在格里菲斯承認謀殺後，取消其未成年的保護限制，破例將他的身分公開；不料身分公開後，卻意外發現格里菲斯與古爾德認識，此案也從「隨機殺人」被歸類成「預謀犯罪」案件。

據報導，古爾德生前不但為優等生，平時在學校人緣也很好，原先還在為就讀大學以及成為警察作準備；如今，她的夢想卻都已經無法實現，朋友也都為她的早逝感到不捨。

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