猜猜我是誰死灰復燃！馬國大學生來台GG了

2019-09-19 10:43

〔記者楊政郡／台中報導〕「猜猜我是誰」的詐騙話術又死灰復燃！兩岸詐團以免費來台旅遊還送現金2萬，雇用馬來西亞籍吳男，來台後安排入住逢甲民宿、儷金商旅，要求他在旅店內安裝數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），俗稱無人機房中繼站，短短兩天詐得台籍2人10萬元，警方迅速在旅店逮捕吳男，吳辯稱不知這些設備做何用途，目前羈押台中看守所，檢方依加重詐欺罪起訴。

「猜猜我是誰」的電信詐術沉寂一段時日，最近詐團找到突破口！安裝DMT可擁有32組電話序號，DMT俗稱無人機房中繼站，不需要人員在現場管理，還可讓被害人手機顯示台灣門號，才能騙到台灣人。

詐團再引誘東南亞大學生，號召來台觀光一週，還可賺現金2萬！只要幫忙在旅店內裝設這些DMT、網路分享器、訊號增益天線等，吸引力十足。

馬來西亞籍男子吳勝凱（21歲）在今年6月27日來台，入住中市中清路北海大飯店，詐團來幫他付房費入住，當晚詐團某女子拿2萬元及DMT等設備給他，指導他如何安裝使用。

30日再安排吳男入住逢甲商圈某民宿，然後讓他將DMT連結旅店網際網路，之後他就可以出去逛夜市了，當晚詐團從中國發射訊號，再經逢甲這個中繼站，發話給台灣鄭女，佯稱是鄭女的多年好友需要借款，騙得鄭女5萬元匯入陳男帳戶（幫助詐欺另案偵辦）。

7月2日再讓吳男搬到北區儷金旅店，DMT同樣連上網際網路，詐團利用同樣手法向李男詐得5萬元，李男匯款前報案，警方透過大數據掃描發射地點，順利在儷金旅店逮捕吳男，旅店2710房內機器正在運作，吳男又從詐團拿到一台全新的DMT，準備再更換地點，繼續行騙。檢警現場查扣DMT兩組及其他周邊設配一批。

檢警透漏，猜猜我是誰的詐術，被害人手機上來電顯示如果是外國門號，被害人不容易上當，有了DMT後顯號就是台灣門號。而這些觀光名義來台外籍人士，一旦讓他們出境，檢警不但難抓，更難向上追，詐團的分工真是越來越細。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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