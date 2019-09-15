爆韓粉長輩買直銷、搞投資 作家：詐騙和發財夢洗腦

2019-09-15 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕臨近2020總統大選，各黨參選人近期持續參與或舉辦相關造勢活動，但有作家在網路指出，近期聽聞有長輩因參加國民黨總統參選人韓國瑜的造勢活動，接觸到一些新朋友，甚至在這些朋友的簇擁之下「投資」了一些「事業」，不僅開始買直銷，還開始討論要去「珠三角考察投資」，讓作家一聽就驚覺不妙，感覺就像是一種「中國夢詐騙」。「蕪菁雜誌」也在臉書分享林立青的貼文，並呼籲政府必須細心去了解、鐵腕去解決這項問題。

長期在工地走動的作家林立青昨深夜在臉書發文指出，近期聽聞有長輩因為參加韓國瑜的造勢，並在新朋友的擁簇之下「投資」了一些「事業」，根據他的朋友指出，這些韓粉長輩後來甚至開始買直銷，口號還打著「（總統）蔡英文砍年金，我們只能靠這個賺一點回來」；在韓粉社團還出現邀請人去珠三角城市旅遊並且考察投資。這些細節都讓林立青驚覺不妙，並直言這一聽就知道是詐騙，手法則和七八年前的南寧詐騙案如出一轍。

林立青指出，這些詐騙在網路上都能看到完整手法，除了台灣的內政部警政署和司法院都有宣導，中國國務院和公安從2009年起也花了重大心力宣導，但各地仍不斷發生。

林立青認為，在韓粉社團裡還是有許多人是真心在交朋友，因為在網路上找到了可以一起支持的共同政治領袖，產生很強的內聚力，也因為每天和台灣政府對吵，對身邊的人會比較相信「自己人」的話，讓林立青直呼「有什麼比對政府有失望感，對於社會有另外一種期待，又接受了發大財口號，有存款積蓄的團體更值得詐騙集團下手的呢」、「韓國瑜近日來聲勢漲落，越是前景混沌不清，越會讓死忠支持者願意投入更多心力去挽回，也越容易被這些詐騙和各種發財夢洗腦。」

「蕪菁雜誌」也在臉書分享林立青的這則貼文，並指剛開始接觸到韓粉與韓流現象的時候，就感覺其中充滿一種傳直銷的味道，不僅是韓國瑜的話術，最早投入的大韓粉也包括在高雄經營傳直銷的月風（李杰），以及一些有在做傳直銷的人。

「蕪菁雜誌」認為，許多不肖份子，利用反年改韓粉圈子的狂熱性格與對社會的挫折感，大肆發展傳直銷人際網絡，並指這種人際暗流是可能影響選情的，且在他們被詐騙吞得屍骨無存以後，並不會把他們的憤怒指向韓國瑜和詐騙集團，而是會再一次集結成反政府的不穩定力量。因此「蕪菁雜誌」呼籲，這是蔡英文政府必須細心去了解、用鐵腕去解決的問題。

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