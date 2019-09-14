老梗詐老本！退休女師急領106萬「贖兒子」 警急攔阻

2019-09-14 18:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕70歲蔡姓國小退休女老師護子心切，誤信詐騙集團假綁架、真詐騙，到銀行分2次提領106萬元的退休老本贖子，依電話指示到銀行提70萬元，行員察覺有異通報新興分局，員警、行員合力勸阻，找到蔡婦當工程師的兒子，及時阻詐保住了女老師百萬退休金。

新興分局今天指出，詐騙電話聲稱婦人在新竹科學園區工作的兒子幫人作保，積欠了106萬元的債務，若不聽從指示交付贖款，將以電擊棒電擊凌虐，電話那頭「兒子」痛苦慘叫聲嚇壞蔡婦，接受對方要求和指示提、滙款。

歹徒指示她先領70萬元，再到其他銀行領36萬，並不得與他人交談甚至報警，否則兒子性命難保，蔡婦信以為真，林姓行員見她神色慌張，又不願意說明提款用途，而且寫提款單的手更不停顫抖，察覺有異，立即通報警方。

巡佐謝雨祐、警員黃鴻善見狀便向老婦人關懷提問，蔡婦只好編謊想騙過警察，她稱兒子要投資股票，需提領現金急用，警方反問婦人哪一支股票、代碼，婦人不知所措，臉色蒼白不停環顧四周，最後向警方求助，說兒子被歹徒擄走，被電擊哀嚎，撥打兒子手機一直無人接聽，擔心兒子已遭綁架。

警方告訴蔡姓婦人這是詐騙集團慣用「假綁架、真詐騙」的伎倆，並代為聯繫上婦人的兒子，及時保住女老師的退休金。

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