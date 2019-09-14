少年遭詐騙向錢莊借410萬 嚇到想以假車禍拿保險金還債

2019-09-14 12:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕詐騙集團以投資名義吸引投資客，再騙入賽車、球賽博奕網站會員，打出招攬拉會員可得遊戲點數，結果中彩一毛都沒給，還帶到地下錢莊借貸，一名少年誤信失金12萬6千元，還被誘簽410萬本票，因還不出遭恐嚇炸房、放火燒家人，少年傳訊求情表示「願以假車禍拿保險金還債」，高市警方一舉瓦解藏身雲林詐騙機房，逮捕郭姓、羅姓等9嫌。

高市刑大偵一隊近期接獲民眾情資，指稱有不明人士透過臉書、LINE等社群軟體，散布「保證獲利」、「投資翻倍」等假投資訊息，吸引民眾加入群組，實則誘騙民眾加入「國彩娛樂城」、「風投投顧」參與賭博，當被害人加入該賭博網站後，詐騙集團會先透過網站後台修改賭博網站輸贏機率，初期讓賭客嚐得甜頭，欲領回賭本彩金時，郭嫌（31歲）等人假藉各種理由推託。

再由其他話務手透過詐騙話術，讓被害人認為贏面大、獲利高，信心大增加碼下注，賭客遭詐欺集團成員假開盤詐乾投資金額後，便慫恿向地下錢莊借貸加股，若賭客嗜到甜頭欲立即變現、不再加碼時，則另以手續費等藉口要脅被害人匯款才能領到現金，當被害人匯款後，通訊軟體LINE群組中移除並封鎖，迄今尚無人可領取獲利，導致血本無歸並積欠地下錢莊大筆債務，警方初估至少11人受騙，詐騙金額達600多萬元。

據曝料指出，一名少年向同學借錢、合資，籌得12萬6千元投資，被詐騙集團誘騙加入博奕網站輸光，再帶往地下錢莊簽下410萬元本票借貸，少年血本無歸被催債，並恐嚇若還不出錢將炸房，燒毀少年家人的房子，令少年心生畏懼向同學哭訴，也傳訊給地下錢莊「願以假車禍拿保險金還債」，同學不捨向老師求助，學校向警方報案。

警方一路自高雄追查到屏東等地，最終確認機房設於雲林縣斗六市後，立即與雲林縣政府警察刑事警察大隊科技犯罪偵查隊共組專案小組，經與雲林縣政府警察局特勤中隊幹員持搜索票俟機破門攻堅，詐欺集團成員在毫無防備情況下全數遭逮，現場共查獲7男2女共9名犯嫌及上述扣案證物；帶隊詢畢郭嫌等人後，全案依刑法詐欺、恐嚇罪送辦。

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