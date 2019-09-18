妳兒子吸毒、被植入晶片男1人飾多角詐妻540萬

2019-09-18 20:42

〔記者張文川／台北報導〕詐欺慣犯金聖傑，9年前曾冒名「台大十三妹」中的女主播楊伊湄向男網友詐財10萬元，又劈腿詐騙3女被判刑入獄，3年前假釋期間又一人分飾多角，謊稱是台大醫院約診醫師、教授、國安局長騙婚，向孫姓女網友詐得540萬餘元；士林地院一審依偽造文書、詐欺取財、恐嚇取財等罪將他判刑4年2月，另有2件詐欺得利罪判處可易科罰金的6月徒刑；高等法院二審今駁回上訴，維持原判。可上訴。

判決指出，48歲金聖傑因假冒楊伊湄等案入獄服刑後，2016年6月假釋出獄，同年底又在交友網站「愛情公寓」搭訕已有小孩的孫姓失婚婦人展開交往，隔年2月辦理結婚，金一人分飾多角在LINE創立「國安」群組，營造群組內都是國安人員的假象，騙倒孫婦。

金聖傑多次傳送假的LIN訊息給孫婦，誆稱孫婦的兒子先後性侵害2名未成年女生，又稱孫婦的兒子吸食安非他命被收押在台北看守所；孫婦信以為真，以為兒子遭國安局監控，拿現金給金去疏通相關人員，以求營救寶貝兒子，還同意金聖傑使用她的信用卡去刷卡、預借現金。

金聖傑2017年10月再向孫婦謊稱，她娘家的人涉嫌刑案被捕，他已先代為辦理交保，又宣稱曾對她母子植入晶片，國安局隨時可監控他們行蹤，恐嚇孫婦若拒絕付款，隨時會被槍決暗殺，孫婦心生畏懼，趕緊再度給錢。

孫婦一路被騙好騙滿，直到去年2月，金聖傑無緣無故失蹤，經警方告知，她才知道老公因另涉其他詐騙案而被捕，被收押進看守所，她細問警方才知老公是愛情騙子，她總計遭騙走540萬餘元。

士林地檢署今年2月起訴金男，士林地院認為金男屢犯詐欺罪，假釋期間又再犯，犯罪情節重大，惡性甚重，從重合併判刑4年2月，另有6月可易科罰金之刑。

檢方認為量刑過輕，提起上訴。高等法院認為，金男是詐欺、偽造文書累犯，又詐欺孫婦導致她背負沉重債務，盜刷信用卡也危害金融秩序，金男坦承犯行且達成和解，但迄今未賠償一毛錢；然而，高院認為一審已經是從重量刑，並未過輕，因此駁回上訴。可上訴。

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