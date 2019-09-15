送禮想約炮卻遭騙 碩士工程師慾火轉怒火

2019-09-15 17:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕擁有碩士高學歷的邱姓男子日前在某國外交友網站註冊登錄進而認識2名女子，並與2女相約性交易，但遭要求購賣網路遊戲虛擬寶物，送禮夠多才可以「約炮」，邱男「精蟲上腦」，滑鼠一點、信用卡猛刷，就這樣揮霍了16萬多台幣，最後錢花了女生也避不聯絡，讓邱男一股火沒地發，只能報警處理。

家住新北市永和的邱男頂著高學歷，平時有薪水優渥的資訊工程師工作，人生看來順遂，而工作環境內女性不多，沒有女友的他只能用交友軟體、網站來認識女性。日前他藉由網路廣告點進「seeuhi」交友網站，跟網站內2名女性用戶聊得特別順利，其中1女甚至請邱男傳「GG特寫照」，邱男竟也傳了過去，還甜蜜的說「只給妳看」，看似順利，但背後卻隱藏騙局。

這名女性用戶開始要求邱男刷卡送虛擬禮物，邱男前後消費了13筆禮物，前前後後加起來花了16萬多台幣，邱男因此要求見面，甚至要求更「深入了解」對方，對方這名女性用戶則有一搭沒一搭的回應，常常在對話還沒熱絡就稱「我要洗澡了，晚安」，最後不讀不回，邱男才驚覺掉進騙局。

警方接獲邱男報案，除了調閱邱男刷卡紀錄，另也查了網站ID，網站設在國外沒法細查，邱男損失的16萬恐「打水飄」。警方表示，購買虛擬禮物性交易這類詐騙手法已行之有年，呼籲廣大男性群眾切勿輕信受騙，另性交易也屬非法，深陷其中恐得不償失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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