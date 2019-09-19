亂停車「被上鎖」又告不成 扯出法界人也頭痛的事

2019-09-19 06:11

〔記者王捷／台南報導〕機車遭他人的大鎖鎖住，稍有法律常識的民眾會認為，可提告強制罪，但曹姓男子的機車停不好，被林姓男子拿大鎖鎖車，曹對林提告，檢察官做出不起訴處分，原因是強制罪的要件是「人」非對物，林鎖車當下曹不在場，因此未對人做出強制行為，只能建議曹男尋求民事途徑求償，法界人士得知這項處分，覺得沒問題，但頭痛的是，強制案例很多有損害卻沒辦法，例如電話騷擾、跟蹤、製造噪音等，只能建議修法。

律師洪銘憲說，林男鎖上曹男的機車，檢察官做出不起訴處分較沒有爭議，如果曹男能提出證明自己的損失，可用民事損害賠償來提告，向林男求償。警官說，強制罪的定義「使他人行無義務之事」已相當抽象，可解釋很多糾紛，就像「垃圾桶」一樣，如果連強制罪都無法定罪，可說無刑法可辦，社會秩序維護法也沒有相關規定，無法立即讓嫌疑人受到立即的處分。

南檢襄閱林仲斌說，不只警方頭痛，檢方也頭痛，強制罪除了要對「人」外，還要有強暴、脅迫的動作，但是很多案例，明明有造成他人不便，但是沒有達到施予暴力的行為，例如跟蹤、還有打電話騷擾，有部分法界人士就認為，無法達到暴力的行為，但是問題還是存在。

律師林仲豪說，不過以民眾的角度來看，雖然很多強制罪刑法告不成，但當下的自由真的被剝奪，以林男與曹男的糾紛來看，事後雖然能以民事求償，能估算車資，向對方求償幾百元車資，但是當下無法立刻解決行車的自由，且一場民事官司，曠日廢時，真的要為了幾百元打官司嗎？

林仲斌認為，如果刑法不容易啟動，民法又要曠日廢時，他建議修改社會秩序維護法，類似的小衝突很多但刑法、社會秩序維護法無法規範，例如前陣子立法院曾想修訂跟蹤騷擾法，如果通過就能對跟蹤狂做出適合的處罰，告訴這些人這麼做不對。

相對，強制罪無法定罪的強制行為，在沒有強暴、脅迫的手段下，在沒有當下「對人」施暴實際上卻影響到他人權益的情況下，也許社會秩序維護法未來能都能加入修法，減少類似狀況發生。

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