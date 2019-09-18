參加人夫阿嬤告別式 小三斜眼嗆正宮：妳來幹嘛？

2019-09-18 00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕與先生黃男在新竹縣市經營10家檳榔連鎖店面的何姓人妻，眼見黃男與張姓店長連生2名私生子，兩人以老公、哈尼（Honey）、夫妻相稱示愛獻媚、打情罵俏，還猖狂炫耀兩人進出五星飯店、摩鐵，購買精品名牌、開超跑出遊，開超跑出遊。張女拍臥床照片上傳臉書，「我老公，帶我來汽車旅館！」黃男祖母去世，訃文竟有張女姓名，兩人一起到治喪會場，張女還斜眼鄙視嗆聲，羞辱正宮何女幹嘛來祖母治喪。黃男逼宮不成，將10家連鎖店全面換鎖，新竹地院判二人毫不避諱公然示愛，應連帶賠償人妻40萬元。

何女指控，與黃男生下3個孩子，2011年起先生變心，與張姓小三生下1子1女後申登認領。去年8月黃男備妥離婚協議書要她簽名，揚言不要弄到他用趕的，會很難看。她予以拒絕，黃男竟夫妻共同經營的10家檳榔店面全部換鎖，還恫嚇不得到店面領款支付家庭生活費用及3名未成年子女教育扶養費用。

何女指控張女與黃男常以老公、哈尼、親愛的、夫妻相稱；常示愛獻媚、打情罵俏，還猖狂炫示偕同黃男到五星級飯店或摩鐵，Hermes、LV、Chanel精品及鑽戒珠寶等人夫贈禮，開超跑出遊。兩人相偕駕車到旅館，張女還拍下臥床照片上傳於臉書，Po文「我老公，帶我來汽車旅館！」

何女說，去年12月黃男祖母去世，訃文竟有張女姓名，且張女與黃男到治喪會場，竟斜眼鄙視嗆聲，羞辱髮妻幹嘛來祖母治喪。

何女指控，今年1月黃男帶張女出席員工尾牙宴，故意讓她難堪。黃男並向員工及客戶說她是「前配偶」、「前老闆娘」、「前妻」，不讓元配及婚生子女出席夫妻經營事業，還偕同相姦者及私生子到場。二人猖狂示愛、羞辱髮妻，一再叫囂逼迫離婚、分配剩餘財產。何女憤而對二人求償200萬元。

黃男說，張女是他經營10家檳榔其中一家的加盟店長，本來即應出席員工尾牙，何女的「配偶權」不能無限上綱阻止張女參加所屬事業員工尾牙，同樣不能阻止張女帶他的兩個孩子去告別式。且去年8月何女將當月應收款項千餘萬元不付貨款、薪資反而占為己有，他不得已才換鎖。

法官調查，何女與黃男所生長女，與父親的臉書通訊對話有「6年前媽媽發現的時候，也選擇面對這段婚姻，也尊重你的選擇，讓你對他人有所負責」、「但你以為你對他們的陪伴，你對他們比我們更多的付出，我們都沒看到嗎？」

且張女曾在臉書發文，「跟著我家老爺開始深入接觸檳榔業，經過這些事之後我家老爺說我就是心太軟！當老板娘不硬不行！」

法官認為，黃男與張女除了兩次通姦生子，且以老公、哈尼、親愛的、夫妻相稱；經常約會出遊、用餐並相偕至旅館飯店，且有依偎、摟抱、貼臉、親吻等親密舉止，破壞他人婚姻，甚至相偕出席員工尾牙宴，二人毫不避諱而公然示愛，共同侵害何女配偶權且情節重大，判二人應連帶賠償何女40萬元。

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