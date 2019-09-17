週刊爆疑受企業招待 退休法官花滿堂：全程自費問心無愧

2019-09-17 11:07

〔記者張文川／台北報導〕公懲會委員長石木欽被指和案件當事人不當接觸，上週請辭下台，《鏡週刊》今報導指出，檢方當年搜索佳和集團老闆翁茂鍾的公司及住宅，查扣的筆記本內詳載1997年至2013年間，曾招待約10位最高法院法官飲宴或打高爾夫球，週刊並點名現任最高法院大法庭審判長洪昌宏、剛退休不久的最高法院庭長花滿堂也在場；對此，花滿堂今回應，那是十幾年前的事，翁是不請自來的賓客，「當時大家哪知道翁後來會有案子」，且全程自費，未受招待，他問心無愧。

花滿堂回憶指出，大約十幾年前，由於最高法院一位黃姓庭長（已退休多年）的姨丈，在台南經營嘉南高爾夫球場，最高院同仁就私下相揪利用假日前往台南打高爾夫球，十幾人搭高鐵南下，打完球後到農田水利會的招待所聚餐吃飯，翁茂鍾雖有到場，但並非由翁邀宴，全程都是同行的同仁們自費。

花滿堂說，翁茂鍾在球場是不請自來，經當場介紹才認識，他和翁只吃過一、二次飯，且都是十幾年前的事，當時翁也還沒有涉訟案件，大家認知上都認為翁只是地方上有頭有臉的地方企業家，也沒有談到什麼法律、案件的事，就只是法官休假的私生活，沒想到時隔多年竟被拿出來攻擊；花滿堂強調他從未參加翁茂鍾在台北的宴飲。

花滿堂表示，整件事對他而言算是無妄之災，「我問心無愧、坦然面對」，他也憂心媒體如果揣測報導得太過份，只會傷害司法形象，無助釐清事實。

此外，也被週刊點名參與翁茂鍾餐宴的大法庭審判長洪昌宏，透過轉述表示，他雖參加過翁在台北的餐聚，但他跟翁並沒有互動，甚至對翁可說是沒有印象，連全名都不太清楚，且印象中翁應該是在餐會進行到一半才來，也是在場賓客，並非宴會的主人；洪昌宏說他從來沒有打過高爾夫球，也不曾參加過翁的高爾夫球敘。

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