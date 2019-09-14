法官與朋友互動的界限

2019-09-14

〔記者林嘉東、楊國文／綜合報導〕法官與朋友互動的合宜界限為何？台灣司法人權進步協會理事長何俊英指出，「法官倫理規範」第二十四條明定，法官可以無償對親屬提供法律諮詢，但應告知親屬尋求正式專業諮詢。此外，為避免法官與當事人接觸，禁止和審理案件的當事人接觸。

民間司改會董事長林永頌認為，法官承審案件時，若非案件當事人請教法律問題，是OK的，但只要案件中的當事人請教問題，當然不行。案件通常有兩造，公開場合不可、私底下見面不行，更不可以接受飲宴，縱使本來是朋友，若案件進行中當然不行，因為這樣就會不公正。

林永頌表示，承審法官與當事人一點互動都不行，就算是幾乎不碰案件的庭長、院長也不妥，要迴避；院長可以接受親友法律諮詢，但不能是案件當事人。

曾任基隆地院書記官長的律師林富貴說，各審級的院長由法官兼任，院長職務雖與一般機關首長的行政職沒有兩樣，但院長本身職務還是法官，行為準則還是要遵照與受到法官倫理規範的限制，遵守不能與當事人不正當餽贈等準則。

不過也有法官認為，以石木欽的情況來看， 其友人佳和實業董事長翁茂鍾捲入訟訴時，石並不是案件承審法官、陪席法官或審判長，石等於和翁所涉案件無關，單純和翁往來吃飯就違反法官倫理，認定上似嫌嚴厲；即便翁的案子在高等法院更一審定讞時，石是高院院長，但院長處理行政事務，不碰案件，對應上翁算不算是石的案件當事人，也有爭論。

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