石木欽請辭藍扯小英、許宗力 司法院強硬澄清

2019-09-15 20:19

〔記者溫于德／台北報導〕公懲會前委員長石木欽因涉不當行為請辭，立法院國民黨上午召開記者會批總統蔡英文用人不當，並要求司法院長許宗立為此下台負責。但司法院稍早強硬澄清，石木欽行為期間均在許宗力就任以前，且本案單純屬石木欽涉及司法風紀問題，無關藍綠政黨。

司法院稍早發出三點聲明：一，石木欽涉及不當行為期間為1997年7月22日起至2014年6月20日，均在許宗力2016年11月1日就職以前，本來就沒有許宗力督導不周問題，何況石木欽所涉不當行為，都是不公開，外人不容易知悉，本件是因檢察官接受檢舉後，積極偵辦石木欽的刑事責任，才查悉石木欽的不當行為。

而司法院接獲檢察署函送相關資料後，立即調查石木欽的行政責任，並進行訪談，可見本院對於違反司法風紀案採零容忍立場，務必澈底清除的決心。

二，石木欽先前分別擔任最高法院法官、庭長，2014年1月23日接任台灣高等法院院長，2017年2月19日因公務員懲戒委員會代理委員長退休而接任委員長一職，符合司法人事遷調前例。

三，本案單純是石木欽涉及司法風紀問題，無關藍綠政黨；其多年前的不當行為，此刻能夠澈底清查，足以證明政府整飭司法風紀的決心，也不因職務高低而有差別待遇。司法院會嚴肅面對此案，公正處理，作為全體司法同仁的警惕。

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