石木欽涉不當行為請辭 藍委批用人不當要總統道歉

2019-09-15 12:50

〔記者林良昇／台北報導〕公懲會前委員長石木欽日前因涉不當行為請辭。立法院國民黨團今上午召開記者會，批蔡總統用人不當，儼然「政治正確」就是升官保證，要求司法院長許宗力為此下台負責、蔡英文必須向國人道歉。

立院國民黨團總召曾銘宗表示，經司法院證實，石木欽在最高法院法官、庭長及高等法院院長期間，涉嫌幫友人訴訟案提供法律意見，並有多次飲宴及不當往來，嚴重傷害司法倫理，已請辭公懲會委員長職務。

曾銘宗抨擊，身為公懲會的首長，竟然發生重大違紀醜聞，未來將會被懲戒，國民黨團給予最嚴厲的譴責。石木欽遭檢舉涉嫌喬司法個案，雖因查不出有具體不法事證，獲得簽結，但最有爭議的部分是被查出多次與訴訟個案當事人有不當往來、飲宴，都在被蔡總統任命為委員長之前，在最講求風紀的司法界，為何他能升任公懲會委員長？是否也是用人看顏色考量？蔡總統有必要向全民講清楚。

曾銘宗指出，石木欽相關不當行為，早在4年前就立案調查，卻仍於2017年底由蔡英文總統任命升任公懲會委員長，此件重大司法醜聞，國民黨團要求許宗力因督導不周，下台負責，蔡英文總統用人不當，應向全民道歉。

國民黨立委林奕華表示，公懲會委員長號稱是「法官中的法官」，是懲處公務人員最高司法機關，石木欽違反相關倫理規範，居然還能夠升官，甚至以「公審」、「申誡」羞辱台大校長管中閔。蔡英文高舉司法改革大旗，在一連串的司法弊案中，終究只是一場天大的笑話。

國民黨立委許毓仁強調，蔡英文司法改革的笑話，早在前總統陳水扁保外就醫期間屢踩紅線開始。對於司法改革，蔡英文已經打臉自己多次，人民早已不再相信司法，所謂的司法改革、司法公信，在蔡英文「用人唯綠」的標準下，早已淪喪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法