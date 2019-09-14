紀律敗壞！警察勾結特種行業 密報個資與查緝專案

2019-09-14 22:13

〔記者吳政峰／台北報導〕南投草屯警分局黃姓警員涉嫌勾結賭場、討債與養生等特種行業，提供賭客、債務人與小姐的個資供查詢，還在分局發動執法專案前，以暗語「擺攤」密報業者，南投地檢署日前依違反個資法及洩密罪起訴，全案移送公懲會，黃員未提出答辯，合議庭認為事證明確，日前判休職2年。

2014年4月到2018年2月間，黃員接到職業賭場、討債、美容養生館等業者指示，要求提供部分人士的個資，不知何故黃員竟言聽計從，馬上利用警政知識網平台，查詢這些人的戶籍、車籍、照片等個人資料，交給業者過濾賭客、追討債務、應徵小姐。

此外，在草屯警分局執行「縣規劃擴大臨檢」、「全縣同步取締酒後駕車、防制危險駕車」、「救雛專案」、「春風專案」、「取締電玩」等勤務前，黃員接獲長官通知，趕緊在前一個小時通報業者，為了避免遭到監聽而曝光，還在電話中用暗語「擺攤」提醒業者，意指警方要執行查緝專案。

檢警接獲線報，監聽許久，認為黃員犯行明確，但始終查不到他與業者間的金流，投檢只好改以違反個資法以及洩密等罪起訴，而南投縣警局也立刻報請內政部，請求把黃員移送公懲會審理懲處。

公懲會翻閱南投縣警局考績委員會107年度第11次會議審議，認定黃員涉嫌多次假借職務上機會，洩漏個人資料及涉犯公務員交付國防以外應秘密之消息罪，共犯下9罪，行為將導致公眾喪失對其職務之尊重與執行職務之信賴，嚴重戕害政府信譽，違法事證明確且情節重大。

公懲會指出，黃員除了觸犯刑罰法律，還違反公務員服務法第4條「公務員有絕對保守政府機關機密之義務」及第5條「公務員應誠實、謹慎」之旨，其違法失職行為，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒必要，經過通知，黃員未答辯，遂依法判休職2年。

依公懲法規定，休職期滿可回復原職務或相當之其他職務。自復職之日起，2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。

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