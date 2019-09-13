涉風紀案請辭公懲會委員長 石木欽：以示清白

2019-09-13 18:50

〔記者楊國文／台北報導〕公務員懲戒委員會委員長石木欽，被查出在擔任最高法院庭長、高院院長期間，涉嫌接受佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴招待，就其涉公案件提供法律意見，使翁案件從一審判8年，最後改判4月定讞，被送交司法院討論是否議處，石日前已主動請辭。

由於風波愈演愈大，石木欽下午打破沉默，發表緊急聲明，指他堅持改革，「因個人審判作為，不能見容當道，成為鬥爭下犧牲品」，並強調，「以高標準自我期許，只能以辭職以示清白」。石又說，「從來是仰不愧天，俯不怍地」。

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