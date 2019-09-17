不只石木欽！週刊爆秘密筆記載最高院10法官同受招待

2019-09-17 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕公務員懲戒委員會委員長石木欽被指和案件當事人不當接觸並已請辭，有週刊報導指出，石木欽長年充當上市公司佳和紡織老闆翁茂鍾的私人法律顧問，石的妻兒還向當事人買股，獲利超過2千萬元，檢方在搜索翁的住宅時，更發現有筆記本詳細記載招待10位最高法院法官飲宴或打高爾夫球，其中也包含大法庭審判長洪昌宏。

以形象良好著稱的公懲會委員長石木欽，被查出擔任最高法院庭長、高等法院院長期間，涉嫌接受不當招待，石木欽為此主動請辭公懲會委員長。但據《鏡週刊》報導指出，涉案的其實不只石木欽，在檢方偵查期間，於案件當事人、佳和集團老闆翁茂鍾的公司及住宅查扣了由翁親筆所書的20幾本筆記本，裡面詳載了，在1997年至2013年間，曾招待約10位最高法院法官飲宴或打高爾夫球，包括現任最高法院大法庭審判長洪昌宏、退休不久的最高法院法官花滿堂都赫然在列，且有時翁的律師及其他企業界人士也都在場作陪。

報導指出，翁茂鍾除了炒股案官司纏身，公司經營也爆出糾紛，共計約有10件民、刑事案件，因此才刻意挑選高檔餐廳招待，以及邀約司法高官到台南官田的嘉南高爾夫球場打球，為的就是培養情誼。報導指用餐地點包含台北市喜來登飯店桃山廳、三井或鮨割烹小粋等高檔日式餐廳，一頓飯恐動輒上萬元。根據筆記記載，翁和石木欽私下見面、吃喝及討論法律案件的次數，高達上百次。

報導也提到，石木欽與翁茂鍾是多年老友，經辦案人員交叉比對，石家人買賣股票時間點精準獲利，像是石與翁見面不久，石家人就會緊接著買股，如1999年間，機殼大廠應華科技的前身怡安科技在上櫃前，石木欽妻子先是用10元價格買了50張怡安，在股票公開發行上漲後再全數出脫，賺了近50萬元。之後於2003年怡安上櫃後，翁茂鍾又以怡安大股東身分申報轉讓持股，石妻則搶先從公開市場分批以7、8元價格，陸續買進100多張怡安股票，並在股價飆漲時賣出，藉此大賺一筆。

報導指出，當時翁的佳和集團與法國百利銀行爆發金融性商品糾紛挨告，翁反控百利銀行高層涉嫌偽造有價證券，案件剛好上訴到最高法院，石木欽則是最高法院的法官，而遭翁控告的百利銀行高層卻在訴訟中死亡，最高法院依法不受理，石也是做出裁定的刑庭法官之一。石與翁雖是老友，卻也未主動聲請迴避。

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