「石木欽案」司法院被疑未審先判 考驗人審委員抗壓性

2019-09-17 06:08

〔記者吳政峰／台北報導〕公懲會委員長石木欽（已請辭）被控提供佳和集團董事長翁茂鍾法律意見，且與其多次飲宴，疑有不當交往，為此，司法院人事審議委員會訂17日早上10時審查有無違反法官倫理規範，惟消息提早於13日曝光，司法院也隨即以「震驚、痛心與遺憾」定調違失，未審先判，風向已成，因此，今（17）日的會議是否能夠秉公討論，考驗著人審委員的抗壓性。

消息13日曝光後，司法院主動說明石木欽於1997年7月22日起至2014年6月20日止（分別擔任最高法院法官、庭長、高等法院院長），涉嫌為涉訟中的翁茂鍾提供法律意見，與他多次飲宴與不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，也讓絕大多數兢兢業業於崗位上的法官聲譽，連帶受累。

司法院還指出，對此事件「感到震驚、痛心與遺憾」外，亦將依法追究其應負行政責任，宣示絕弊決心；還希望全體司法同仁，深以為鑑，謹言慎行，共同維護司法公正形象。

此文稿一出，引發法界議論紛紛，原因在於以往法官懲戒案件在人審會決議尚未出爐前，司法院多採「事實說明」或「沉默以對」，鮮少公開評論，以免影響人審委員心證，但本次不但在人審會前大張旗鼓二度發布新聞稿，還做出「傷害司法形象」、「連帶受累」、「震驚、痛心與遺憾」等意見論斷，與慣例大相逕庭。

過去甚至連人審會已經決議要送監察院彈劾的案子，如：台南地院法官朱中和上班時間種菜釣魚、前士林地院法官陳梅欽不實申報加班、台中高分院法官朱樑翹班召妓、前台中高分院法官曾謀貴私下會晤案件當事人等案，司法院事後都僅以「違反法官倫理規範，情節重大」等法定要件，公開說明移送監察院的事由，未做評論。

但本次對於石木欽案，司法院一反常態，特別在人審會議前重砲轟擊石木欽，作風離奇強硬，頗有「就是要送監察院」的意味，目的不明，令人霧裡看花。有人認為這是因為石木欽身為公懲會委員長，道德標準須更高，所以司法院才罕見說重話；也有人研判石木欽在前總統馬英九時代被任命為高院院長，非司法院長許宗力人馬，恐成心腹大患，藉著這次機會剿除；連石木欽都懷疑自己是因為「『審判作為』不見容於當道，成為鬥爭下犧牲品」。

石木欽不否認與翁茂鍾飲宴，但強調並未給予法律意見，且翁也非他所承審案件的當事人，兩人吃飯究竟是否構成違反法官倫理規範且情節重大，仍得等人審委員投票決定，惟依照過去案例來看，曾有法官被拍到在開庭前半小時與他案當事人會面，人審會卻未認定違反法官倫理規範，因此，本次違失成立與否，要看人審委員的心證如何形成，另外，石木欽有無其他違失，亦要等人審委員決議。

人審會共有27名委員，主席為許宗力，加上他所指派的人，官方代表共有11人，餘則是法官代表12人與學者3人，依照席次比例看來，司法院要把把石木欽送監察院彈劾的門檻不高，石木欽本人可能也自估敵不過司法院，16日公開聲明不赴人審會陳述意見。

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